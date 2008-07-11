Тимошенко стверджує, що перекроїла бюджет під Ющенка

Прем’єр Юлія Тимошенко заявляє, що у своєму допрацьованому проекті змін до Держбюджету уряд врахував усі пропозиції президента Віктора Ющенка.

"Усі пропозиції, які ми отримали (від президента, ми врахували). І врахуємо ту табличку, яку отримали від фракції президента в останній момент", - сказала Тимошенко.

Зокрема, вона зазначила, що з президентом було погоджено показник інфляції на 2008 рік у 15,9%.

"Зміни до бюджету від президента базуються на показнику інфляції в 15,9%. Тобто ми цей показник погодили", - сказала Тимошенко, додавши, що цей показник інфляції є обґрунтованим.

Перед цим спікер Арсеній Яценюк сказав, що "левова частка президентських поправок була врахована у кабмінівському законі регламентним комітетом".

Тимошенко закликала депутатів підтримати уряд і проголосувати за зміни до Держбюджету.

"Я маю такі стоси паперів від аграріїв, суднобудівників, авіабудівників, шахтарів, пенсіонерів, від мерів з проханням проголосувати за цей бюджет, тому що він дає ковток повітря країні і забезпечує ті зобов’язання, які ми брали всі разом перед країною щодо підвищення якості життя людей", - сказала вона.

Українська правда