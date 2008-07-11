Тимошенко дає ВР ще 53 мільйони, ДУСі - ще 40

Витрати на фінансування Апарату Верховної Ради в 2008 році в цілому пропонується збільшити на 53 млн. грн. - майже до 840 млн. грн.

Так, у поданому урядом проекті змін у держбюджет-2008 пропонується збільшити витрати на фінансування Апарату ВР з 806,793 млн. грн. до 834,561 млн. грн., або на 27,8 млн. грн. Окрім цього, в зареєстрованому сьогодні в парламенті проекті Постанови про ухвалення проекту закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України" пропонується збільшити фінансування Апарату ВР ще на 25,381 млн. грн. При цьому в документі вказується, що відповідні уточнення в проект змін до бюджету-2008 мають бути зроблені до того, як бюджет буде поданий для підпису голові Верховної Ради.

Збільшення фінансування Державного управління справами пропонується тільки в урядовому варіанті проекту змін у держбюджет-2008. Сьогоднішню суму фінансування в 1 млрд. 149,742 млрд. грн. планується збільшити до 1 млрд. 189,288 млн. грн, тобто майже на 40 млн. грн.