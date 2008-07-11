НУ-НС недодала за бюджет Ющенка 14 голосів (список)

Президентський варіант змін до держбюджету-2008 при голосуванні у Верховній Раді набрав лише 58 голосів «за».

Згідно інформації офіційного сайту ВР, за цей законопроект не дали жодного голосу фракції Партії регіонів, БЮТ, КПУ і блоку Литвина.

Втім, НУ-НС також не дотягла результат до свого чисельного складу – 72 мандати.

Проігнорували голосування за президентський законопроект: Давид Жванія, Сергій Василенко, Олександр Доній, Владислав Каськів, Ігор Кріль, Кирило Куликов, Микола Круць, Геннадій Москаль, Олександр Омельченко, Василь Петьовка, Сергій Харовський.

Відсутні в залі: Віктор Тополов, Юрій Бут і Петро Ющенко.