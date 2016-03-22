Луценко стверджує, що не прагне стати генпрокурором і не говорив про це з президентом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі каналу "112".

"Я не прагну стати генеральним прокурором. У мене достатньо роботи у парламенті", - сказав Луценко.

Він додав, що такої пропозиції йому не надходило, і нагадав, що кандидатуру генпрокурора вносить виключно президент України. "Ні парламент, ні фракції, ні конкурсні комісії. А виключно президент України. Я з президентом зустрічаюся досить часто і така імовірність з ним не обговорювалася", - сказав депутат.

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Парламентар підкреслив, що наступним генпрокурором має бути рішуча і вольова людина, бажано з-поза системи ГПУ. "Поки що в наших дискусіях ми не знаходимо таку людину", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Верховній Раді зібрано понад 70 підписів під зверненням до президента України Петра Порошенка з проханням запропонувати парламенту для голосування кандидатуру лідера фракції "БПП" Юрія Луценка на посаду генерального прокурора України.