Луценка мітять на місце Шокіна: за його призначення генпрокурором зібрали понад 70 підписів

Про це повідомив у коментарі УНІАН народний депутат від "БПП" Юрій Македон.

Він зазначив, що Луценко має досвід, оскільки був міністром внутрішніх справа України, і "був по два боки колючого дроту і знає на своєму досвіді, як необхідно розслідувати справи".

За словами депутата, на сьогодні важливо, щоб Генеральна прокуратура не тільки розслідувала злочини, але і щоб було публічне пояснення, які розслідування проводяться.

Македон визнає, що юридичного значення це звернення не має, а є просто ініціативою депутатів, що має засвідчити про підтримку кандидатури Луценка.

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Він не виключає, що ці підписи можуть бути залучені до депутатського звернення до президента України, яке має набрати підтримку 150 народних депутатів у сесійній залі, а для направлення його президенту України необхідно 226 голосів.

Як відомо, відповідно до Конституції, генеральний прокурор України призначається та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням президента України.

Раніше народний депутат від "БПП" Мустафа Найєм повідомляв, що у Верховній Раді і фракції "Блок Петра Порошенко" обговорюють можливість призначення Юрія Луценка на посаду генерального прокурора України.