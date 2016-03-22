"Самопоміч" не бере участі у переговорах щодо нового уряду – Луценко

Це "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Батьківщина" і "Радикальна партія", заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV голова фракції БПП Юрій Луценко.

За його словами, депутати від "Самопомочі" не хочуть створювати коаліцію та брати на себе відповідальність за провадження реформ. "Вони кажуть: а ми не будемо створювати коаліцію. – Чому? – Тому!" – передав голова фракції БПП формат перемовин із "Самопоміччю".

Читайте такожЗМІ дізналися ймовірних претендентів на низку посад у майбутньому урядіРаніше УНІАН повідомляв, що лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко ініціює в середу, 23 березня, нараду фракцій парламентської коаліції для внесення пропозиції про майбутнього прем'єра і склад уряду.