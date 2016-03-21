Луценко ініціює нараду фракцій коаліції для внесення пропозиції про склад майбутнього уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі каналу "112".

"Я ініціюю в середу о 12.00 нараду фракцій коаліції, точніше кажучи, колишньої коаліції, для того, щоб внести пропозицію про майбутнього прем'єр-міністра і склад його уряду", - сказав депутат і додав, що "команда "Народного фронту" постійно намагається перекинути цей м'яч на поле президента".

Луценко зауважив, що "БПП" "має свою кандидатуру (на прем'єра - УНІАН) і внесе її обов'язково в середу на засіданні коаліції з тим, щоб формалізувати цей процес".

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Він також додав, що "ми узгодили свою позицію із керівництво фракції "Батьківщина". "І пам'ятаємо, що Арсеній Петрович неодноразово публічно заявляв: якщо якась кандидатура збере голоси в такій кількості, яка при плюсуванні членів "Народного фронту" дає більшість, він за крісло триматися не буде. Окей, ми це зробимо в цю середу", - сказав парламентар.

Так, підкреслив Луценко, фракція "БПП" запропонує свою кандидатуру для загального обговорення і якщо вона буде підтримана колегами, в чому він "практично не сумнівається", то "ми формалізуємо всі процеси через рішення відповідних фракцій і будемо готові до голосування вже у найближчі дні".

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Відповідаючи на питання, що з цього приводу думає президент, Луценко зазначив: "Президент вважає, що це виключна компетенція парламенту і він не буде втручатися в роботу парламенту. Хіба що він виявиться нездатним до узгодження позицій. Тоді доведеться використовувати свої конституційні повноваження і шукати інший парламент. Але в нинішній обстановці це неправильно, це безвідповідально. Бо це забере в нас щонайменше півроку часу на виборчу гру в популізм і радикалізм, і зрештою приведе у парламент тих самих дійових осіб. Можливо, у дещо інших пропорціях, але тих самих осіб".

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив, що БПП виступає за призначення міністра фінансів Наталії Яресько прем’єр-міністром та пропонує провести позачергове засідання Верховної Ради 24 березня, на якому відбудеться голосування за нового прем’єра та склад уряду.