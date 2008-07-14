У Тимошенко збираються боротися з бідністю розробкою проектів?

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 936-р від 9 липня 2008 року затвердив план заходів щодо реалізації у 2008 році Стратегії подолання бідності.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Уряд, зокрема, доручив міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання плану заходів у межах коштів, передбачених їм у відповідних бюджетах на 2008 рік.

Крім того, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації повинні протягом місяця розробити і затвердити регіональні плани заходів щодо реалізації у 2008 році Стратегії подолання бідності.

Національний план заходів передбачає забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді законопроекту щодо запровадження мінімальної погодинної зарплати як державної соціальної гарантії.

Крім того, планується прискорити опрацювання проекту постанови Кабміну “Про затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення” для визначення на основі вартості таких наборів розміру прожиткового мінімуму на 2009 рік.

Уряд також має намір підготувати за участю сторін соціального діалогу пропозиції щодо вдосконалення методології формування прожиткового мінімуму відповідно до законодавства і вимог міжнародних стандартів і внести відповідні пропозиції на розгляд тристоронньої експертної комісії, а її висновки врахувати під час визначення розміру прожиткового мінімуму на 2009 рік.

Згідно з планом заходів планується провести консультації з представниками профспілок щодо збільшення розміру прожиткового мінімуму на суму податку з доходів фізичних осіб або удосконалення порядку стягнення цього податку. Пропозиції, висловлені під час проведення консультацій, будуть враховані під час формування проекту Державного бюджету України на 2009 рік.

План також передбачає низку заходів, спрямованих на здійснення пенсійної реформи, удосконалення порядку надання адресної соціальної допомоги і пільг, а також на підвищення рівня зайнятості населення.