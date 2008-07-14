У Тимошенко прирівняли Немирю до Васюника

Прем’єр підписала розпорядження

Кабінет міністрів України розпорядженням №928-р від 9 липня затвердив порядок здійснення повноважень віце-прем’єр-міністрів у разі їх відсутності. Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі. Зокрема, у разі відсутності першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА його повноваження виконуватиме віце-прем’єр Іван ВАСЮНИК. У разі відсутності віце-прем’єр-міністра І.ВАСЮНИКА його повноваження виконуватиме віце-прем’єр Григорій НЕМИРЯ. У разі відсутності віце-прем’єр-міністра Г.НЕМИРІ йог повноваження виконуватиме віце-прем’єр І.ВАСЮНИК.

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