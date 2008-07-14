У Тимошенко прирівняли Немирю до Васюника
11:34, 14 липня 2008Політика
1493
Прем’єр підписала розпорядження
Кабінет міністрів України розпорядженням №928-р від 9 липня затвердив порядок здійснення повноважень віце-прем’єр-міністрів у разі їх відсутності.
Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.
Зокрема, у разі відсутності першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА його повноваження виконуватиме віце-прем’єр Іван ВАСЮНИК.
У разі відсутності віце-прем’єр-міністра І.ВАСЮНИКА його повноваження виконуватиме віце-прем’єр Григорій НЕМИРЯ.
У разі відсутності віце-прем’єр-міністра Г.НЕМИРІ йог повноваження виконуватиме віце-прем’єр І.ВАСЮНИК.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter