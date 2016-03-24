"Народний фронт" готовий висунути Парубія на посаду голови ВР
Фракція «Народний фронт» готова висунути кандидатуру першого заступника голови Верховної Ради Андрія Парубія на посаду голови парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам народний депутат з фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар.
При цьому вона зазначила, що вважає Парубія досвідченим парламентарієм.
“Це зовсім не секрет ні для кого. У нас є досвідчена людина, яка цілком здатна зайняти цю посаду", - сказала вона.
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На уточнення, чи йдеться про першого віце-спікера парламенту Парубія, вона сказала: "Ну, звичайно".
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Сюмар заявила, що "Блок Петра Порошенко" запропонував кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єра і пообіцяв в обмін на її схвалення підтримати кандидата від "Народного фронту" на посаду голови ВР.