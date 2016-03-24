"Народний фронт" готовий висунути Парубія на посаду голови ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам народний депутат з фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар.

При цьому вона зазначила, що вважає Парубія досвідченим парламентарієм.

“Це зовсім не секрет ні для кого. У нас є досвідчена людина, яка цілком здатна зайняти цю посаду", - сказала вона.

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На уточнення, чи йдеться про першого віце-спікера парламенту Парубія, вона сказала: "Ну, звичайно".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Сюмар заявила, що "Блок Петра Порошенко" запропонував кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єра і пообіцяв в обмін на її схвалення підтримати кандидата від "Народного фронту" на посаду голови ВР.