Гройсман: ніколи не погоджуся бути прем'єром в уряді лузерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу з приводу висунення його кандидатури на посаду прем'єр-міністра України.

За словами Гройсмана, він ніколи не погодиться "бути прем'єр-міністром уряду лузерів".

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"Вже є програма дій майбутнього уряду, яка складається з двох частин", - сказав Гройсман.

Чинний голова ВР пояснив, що перша частина антикризова – "дуже конкретні кроки, які треба зробити в першу чергу і швидко", і друга частина - це "формування середньострокової перспективи".

Як підкреслив Гройсман, "непрогнозованість породжує недовіру, а якщо є недовіра, то ми не можемо отримувати ніяких інвестицій в ту чи іншу сферу, тому з цим треба покінчити і повинен бути абсолютно зрозумілий підхід - антикризові заходи, які дають швидкий ефект і середньострокове планування, яке дозволить розуміти, принаймні органам влади, парламенту, куди ми йдемо і де мета, і найголовніше - розповідати це українському суспільству".

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За його словами, також необхідно змінити систему взаємодії між парламентом і урядом. Він додав, що необхідно вийти на новий рівень, абсолютно якісний рівень взаємодії між комітетами українського парламенту з міністерствами та міністрами, обговорення питань, необхідних для вирішення, а не "вкидання законопроектів з цієї чи іншої сторони сьогодні на вчора".

Як повідомляв УНІАН, "БПП" запропонував Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.