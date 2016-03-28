Професійний уряд має спиратися на підтримку "не популістичної, а реальної коаліції" - Гройсман

Про це він сказав в інтерв’ю одному з телеканалів.

Гройсман зазначив, що нині політики «дожилися до того, що не можуть вийти на вулицю, тому що величезна агресія по відношенню до представників цієї влади».

Водночас, на його думку, до кінця року можна зайняти позицію, котра дасть можливість «забезпечити стале зростання національної економіки».

Гройсман вважає, що важливо, аби новосформований уряд «має отримати хоча б надію від суспільства, що він може зреалізувати свої плани».

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За його словами, до складу уряду мають ввійти люди «нової формації, які здатні брати на себе відповідальність і здатні проводити зміни».

При цьому Гройсман додав, що вже є попередня згода на участь у майбутньому уряді колишнього словацького віце-прем'єр-міністра, міністр фінансів Івана Міклоша.

«Мені з ним було б працювати за честь», - додав Гройсман.

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Також він знову назвав Юлію Ковалів, яка займає посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, охарактеризувавши її як «дуже якісного фахівця», і Максима Нефьодова - заступника міністра економічного розвитку і торгівлі.

Крім того, Гройсман вважає за необхідне включити до складу майбутнього уряду заступника глави Адміністрації президента Дмитра Шимківа та депутата від «Блоку Петра Порошенка», першого заступника голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Іванну Климпуш-Цинцадзе.

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«Це нові люди, які можуть взяти на себе відповідальність і вірою і правдою пахать - більше нічого не треба», - наголосив Гройсман.

При цьому голова ВР додав, що його досвід роботи мером Вінниці дасть можливість «знайти ті двері, які необхідно відкрити, щоб Україна почала рухатися в напрямку не загострення політичних і найголовніше - економічних проблем, а по шляху розвитку».

Гройсман наголосив, що треба «витравити людей з депресії, яка переросте в агресію» і дати їм надію на вирішення проблем.

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Як повідомлялося, 24 березня фракція «Блоку Петра Порошенка» запропонувала кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

Гройсман заявив про готовність очолити уряд, якщо його кандидатуру підтримають фракції коаліції. 25 березня Гройсман презентував лідерам фракцій свою програму діяльності на посаді глави уряду.