Гройсман готовий очолити Кабмін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

“Якщо фракції коаліції розглянуть мою кандидатуру як можливу до переходу в Кабінет міністрів, я буду готовий взяти на себе відповідальність”, - підкреслив Гройсман.

Він зазначив, що готовий забезпечити, зокрема, повернення довіри людей до влади та відновлення економічного зростання України.

За його словами, “дуже важливо сформувати якісну команду під якісний план перезавантаженого нового уряду”.

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“Я би вважав, що люди, які мають прийти працювати в уряд, повинні мати бездоганну репутацію і професійні якості, оскільки дискусія "технократичний уряд або політичний" не має жодного сенсу - я вважаю, що це теми, над якими можна вічно розмовляти”, - підкреслив Гройсман.

За його словами, необхідно “створити професійний уряд з політичною підтримкою українського парламенту, який буде відповідальний, прозорий і ефективний. Іншого уряду я не бажаю ні нашій країні, ні іншим країнам - нашим друзям і партнерам”.

Коли Гройсман на початку брифінгу говорив про необхідність забезпечення роботи уряду, зникло світло і журналісти пожартували, що це поганий знак. У відповідь Гройсман зазначив: “Я ще не сказав про добрий знак”, додавши, що на нараді йшлося про те, що в нинішньому форматі ні уряд, ні коаліція не можуть взаємодіяти і є усі усвідомлення того, що “робити сценарій позачергових виборів дуже небезпечно для нашої держави”.

Як повідомляв УНІАН, БПП висунув Гройсмана на посаду прем'єр-міністра і запропонував "Народному фронту" визначити свого кандидата на посаду голови ВР.

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