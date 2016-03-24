БПП запропонував кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник голови фракції “Народний фронт” Вікторія Сюмар.

“Висуваючи цього кандидата, лідер фракції “Блок Петра Порошенка” заявив, що вони розглядали варіант технократичного уряду, але не побачили під нього голосів. Відповідно, вони запропонували варіанти партійного уряду, який від БПП міг би очолити Володимир Гройсман”, - сказала Сюмар.

За її словами, “ми цю пропозицію як “Народний фронт” приймаємо і висловлюємо вдячність партнерам, що така пропозиція нарешті була озвучена”.

Водночас Сюмар заявила, що “Народний фронт” хоче почути “програму діяльності уряду або текст коаліційної угоди, що є принципово важливим”.

Вона повідомила, що її фракція на засіданні в понеділок, 28 березня, обговорить кандидатуру прем'єра, основні позиції коаліційної угоди та програму дій уряду.

Нагадаємо, сьогодні проходить нарада лідерів фракцій парламенту, на якій обговорюється можливе створення нової коаліції та можливі кандидатури на посаду прем'єра.

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Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявлив, що БПП та НФ хочуть створити коаліцію удвох із залученням "тушок".

17 лютого з коаліції вийшла фракція "Батьківщина", а днем пізніше про це заявила й "Самопоміч". Радикальна партія вийшла з коаліції ще на початку вересня 2015 року.

“Батьківщина” сьогодні заявила, що не претендуватиме на жодну посаду в уряді чи в керівництві Ради і має декілька умов щодо своєї підтримки коаліції.

"Самопоміч" у коаліцію повертатися не хоче і перебуватиме в опозиції.