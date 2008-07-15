ЄЦ виклав півмільйона за те, щоб опинитися в телевізорі

Партія Єдиний центр сплатила за трансляцію свого з`їзду на Першому каналі в суботу 520 тисяч гривень.

Про це "Українській правді" повідомив перший віце-президент НТКУ Михайло Кобля.

"Трансляція з’їзду відбувалася на комерційній основі. Фінансова складова контракту складається із двох частин: вартості показу політичних роликів та вартості розповсюдження сигналу, яке надає концерн РРТ", - сказав він.

"Загалом сума контракту цього політичного заходу склала близько 520 тисяч гривень", - зазначив Кобля.

Він також додав, що НТКУ готова розглянути питання трансляції з’їзду будь-якої іншої політичної сили на таких самих умовах.

Кобля також сказав, що по закінченню офіційних виборчих кампаній Перший канал має право виставити будь-які тарифи, які відповідають ринковій вартості ефірного часу: в залежності від того, вранці, вдень чи ввечері транслюється програма.

Українська правда