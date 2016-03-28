За добу в зоні АТО загинув один український військовий, семеро були поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовий загинув і семеро отримали поранення", - заявив Лисенко.

Представник АП також зазначив, що на луганському напрямку бойовики здійснили збройну провокацію в Попаснянському районі, поблизу селища Новозвановка.

Крім того, за словами Лисенка, на маріупольському напрямку, "поблизу Новотроїцького ворог застосував міномет калібру 120-мм".

"Незаконні збройні формування порушили режим тиші в Мар'їнці, Тарамчуці й Широкіно. Всього на маріупольському напрямку сталося 5 ворожих обстрілів", - додав Лисенко.

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Як раніше повідомляв УНІАН, українська розвідка дізналася про плани російсько-терористичних військ на Донбасі влаштувати масштабні провокаційні обстріли сил АТО з метою викликати у відповідь вогонь.