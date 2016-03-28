Рада у четвер має остаточно ухвалити закон про повернення мільярдів Януковича - депутат

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський під час Погоджувальної ради.

"Ми з вами на минулому сесійному тижні прийняли (у першому читанні. – Ред.) закон №4057, який дозволяє повернути вкрадені 2 мільярди доларів до Державного бюджету. Хочу звернути увагу, що вперше Янукович із Підмосков'я заявив, що він турбується про громадян і категорично виступає проти цього закону", - сказав Пашинський.

"На жаль, є дуже багато наших колег, в тому числі і з цього залу, які почали розказувати, що цей закон не можна приймати, що у нас є всі механізми, щоб вилучити ці кошти. Так от, у нас нема таких механізмів, і тільки прийняття цього закону може реалізувати конфіскацію вкрадених активів Януковича до Державного бюджету", - додав народний депутат.

Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони звернув увагу, що вилучені активи Януковича уже були прописані в спецфонди Державного бюджету, в тому числі і на потреби армії.

"Реалізація вкрадених активів до бюджету надасть можливість не лише профінансувати оборонні програми, а й, наприклад, реалізувати закон про зняття оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. Прийняття цього закону дозволить прийняти закон №4190, який надасть можливість підвищити зарплати нашим прикордонникам, які сьогодні, на жаль, мають найменше з усієї сфери оборони", - наголосив Сергій Пашинський.

"Я прошу спікера Володимира Гройсмана взяти під особистий контроль проходження цього законопроекту. Прошу усіх депутатів, керівників депутатських фракцій у четвер проголосувати за цей закон", - сказав представник "Народного фронту".

Він також зазначив, що проти ухвалення закону №4057 триває брудна піар-кампанія.

"Сьогодні зранку в одному з електронних видань була інформація, що начебто представництво ЄС розкритикувало законопроект №4057. Ми звернулися уже і в представництво, і до видання - це неправда", - резюмував Сергій Пашинський.