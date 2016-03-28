Рада у четвер має остаточно ухвалити закон про повернення мільярдів Януковича - депутат

14:14, 28 березня 2016
Політика
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Верховна Рада у четвер має проголосувати у другому читанні і в цілому законопроект №4057 про повернення 2-х мільярдів доларів активів Віктора Януковича.

REUTERS

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський під час Погоджувальної ради.

"Ми з вами на  минулому сесійному тижні прийняли (у першому читанні. – Ред.) закон  №4057, який дозволяє повернути  вкрадені 2 мільярди доларів до  Державного бюджету. Хочу звернути  увагу, що вперше Янукович із  Підмосков'я заявив, що він турбується  про громадян і категорично  виступає проти цього закону", - сказав Пашинський.

"На жаль, є дуже  багато наших колег, в тому  числі і з цього залу, які  почали розказувати, що цей закон  не можна приймати, що у нас  є всі механізми, щоб вилучити  ці кошти. Так от, у нас нема таких механізмів, і тільки прийняття цього закону може реалізувати конфіскацію вкрадених активів Януковича до Державного бюджету", - додав народний депутат.

Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони звернув увагу, що вилучені активи Януковича уже були прописані в спецфонди Державного бюджету, в тому числі і на потреби армії.

"Реалізація вкрадених активів до бюджету надасть можливість не лише профінансувати оборонні програми, а й, наприклад, реалізувати закон про зняття оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. Прийняття цього закону дозволить прийняти закон №4190, який надасть можливість підвищити зарплати нашим прикордонникам, які сьогодні, на жаль, мають найменше з усієї сфери оборони", - наголосив Сергій Пашинський.

"Я прошу спікера Володимира Гройсмана взяти під особистий контроль проходження цього законопроекту. Прошу усіх депутатів, керівників депутатських фракцій у четвер проголосувати за цей закон", - сказав представник "Народного фронту".

Він також зазначив, що проти  ухвалення закону №4057 триває брудна піар-кампанія.

"Сьогодні зранку  в одному з електронних видань  була інформація, що начебто представництво  ЄС розкритикувало законопроект  №4057. Ми звернулися уже і в представництво, і до видання - це неправда", - резюмував Сергій Пашинський.

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