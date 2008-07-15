Луценко перехрестився, як звільнив заступника

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що поки він є главою МВС, його колишній заступник Микола ПЛЕХАНОВ, в правоохоронних органах працювати не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції за результатами робочої наради у Головному управлінні МВС України у м.Києві.

Він зауважив, що планував звільнити М.ПЛЕХАНОВА одразу після того, як став міністром. Але той півроку перебував на лікарняному: «Він був хворий, лікувався, я вже боявся, що дотягне до дев’яти місяців. Але за шість він таки вилікувався і сьогодні був звільнений».

«Я перехрестився. Бо з такими спеціалістами я працювати не хочу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Кабінет міністрів звільнив М.ПЛЕХАНОВА з посади заступника міністра внутрішніх справ з питань кадрової роботи і внутрішньої безпеки.

М.ПЛЕХАНОВ був призначений тодішнім міністром внутрішніх справ Василем ЦУШКОМ заступником глави МВС у грудні 2006 року.

Це призначення викликало обурення низки молодіжних і студентських організацій: “ПЛЕХАНОВ очолював УМВС України в Сумській області за часів губернаторства Володимира ЩЕРБАНЯ і не завів ані проти нього, ані проти злочинного оточення екс-губернатора жодної кримінальної справи за численними фактами розкрадання державної власності, хабарництва, здирництва”. Студенти також нагадували про незаконні дії Сумської обласної міліції влітку 2004 року і, зокрема, руйнування наметового містечка у Сумах, побиття учасників пішої ходи на Київ під Андріяшівкою Роменського району, активну участь у фальсифікації виборів Президента. Призначення М.ПЛЕХАНОВА вони назвали «ганьбою для української демократії».