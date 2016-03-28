"Він працює": В ГПУ спростовують інформацію, що Шокін перебуває на лікарняному

Про це УНІАН заявив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Він працює", - сказав Куценко.

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Як повідомляв УНІАН, завтра о 10.30 у Верховній Раді планується розгляд питання про відставку Шокіна з посади генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що, за даними джерел, Шокін напередодні голосування за відставку вирішив знову піти на лікарняний.