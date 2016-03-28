"Він працює": В ГПУ спростовують інформацію, що Шокін перебуває на лікарняному

18:20, 28 березня 2016
Політика
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Інформація про те, що генеральний прокурор України Віктор Шокін перебуває на лікарняному, не відповідає дійсності.

Фото УНИАН

Про це УНІАН заявив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Він працює", - сказав Куценко.

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Як повідомляв УНІАН, завтра о 10.30 у Верховній Раді планується розгляд питання про відставку Шокіна з посади генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що, за даними джерел, Шокін напередодні голосування за відставку вирішив знову піти на лікарняний.

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