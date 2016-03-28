"Він працює": В ГПУ спростовують інформацію, що Шокін перебуває на лікарняному
18:20, 28 березня 2016Політика
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Інформація про те, що генеральний прокурор України Віктор Шокін перебуває на лікарняному, не відповідає дійсності.
В ГПУ кажуть, що Шокін працює / Фото УНІАН
Про це УНІАН заявив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Він працює", - сказав Куценко.
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Як повідомляв УНІАН, завтра о 10.30 у Верховній Раді планується розгляд питання про відставку Шокіна з посади генерального прокурора.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що, за даними джерел, Шокін напередодні голосування за відставку вирішив знову піти на лікарняний.
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