Шокін напередодні голосування за відставку вирішив знову піти на лікарняний

Генпрокурор Віктор Шокін відсутній на роботі.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в Генпрокуратурі.

У той же час депутат БПП Сергій Лещенко повідомив "Українській правді", що Шокін перебуває на лікарняному.

Співрозмовники УП в Генпрокуратурі не змогли підтвердити або спростувати цю інформацію, зазначивши лише, що Генпрокурора дійсно немає на роботі і він погано почувається.

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Як відомо, у вівторок вранці в ВР має відбутися голосування за відставку Генпрокурора Віктора Шокіна.

Коли Шокін був у відпустці, його повноваження виконував перший заступник генпрокурора Юрій Севрук.

У суботу шість нардепів звернулися до ГПУ з проханням звільнити Сакварелідзе.