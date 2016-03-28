Шокін напередодні голосування за відставку вирішив знову піти на лікарняний
У Генпрокуратурі поки не змогли підтвердити або спростувати цю інформацію.
Генпрокурор Віктор Шокін відсутній на роботі.
Про це "Українській правді" повідомили джерела в Генпрокуратурі.
У той же час депутат БПП Сергій Лещенко повідомив "Українській правді", що Шокін перебуває на лікарняному.
Співрозмовники УП в Генпрокуратурі не змогли підтвердити або спростувати цю інформацію, зазначивши лише, що Генпрокурора дійсно немає на роботі і він погано почувається.
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Як відомо, у вівторок вранці в ВР має відбутися голосування за відставку Генпрокурора Віктора Шокіна.
Коли Шокін був у відпустці, його повноваження виконував перший заступник генпрокурора Юрій Севрук.
У суботу шість нардепів звернулися до ГПУ з проханням звільнити Сакварелідзе.