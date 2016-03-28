Суд заборонив знімати на відео допит свідків у справі Штепи

Як повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 28 березня.

За даними прокуратури, проти повної відеофіксації судового процесу виступили всі сторони процесу.

Під час сьогоднішнього засідання була допитана обвинувачена Штепа. Підготовлені прокурорами близько 50 питань Штепі ставив суддя, оскільки обвинувачена відмовилася безпосередньо спілкуватися з представниками державного обвинувачення.

Крім того, сьогодні допитали двох свідків з боку обвинувачення, які повністю підтвердили раніше дані свідчення, та одного свідка захисту.

Наступне засідання у справі відбудеться 8 квітня об 11:00.

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Мера Слов'янська Штепу затримали в липні 2014 року. Їй інкримінують заклики до зміни кордонів України, сприяння проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп і організацій. Штепі оголошено остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. Справу розглядає Червонозаводський райсуд Харкова.