"Роздутий штат": Полторак заявив про скорочення, переатестацію і перевірку поліграфом у Міноборони

Про це він написав у своєму Facebook.

"Я прийняв рішення щодо оптимізації штатної структури Міноборони та перегляду функціональних обов'язків офіцерів міністерства. Повинен визнати, що неможливо ефективно працювати при такому роздутому штаті - 770 посад лише в Міністерстві", - заявив він.

Читайте такожПолторак: Головна мета оборонної реформи - бути готовими до загроз та досягти сумісності з НАТО

Полторак зазначив, що буде проведено ретельний аналіз виконавчої діяльності, аудит функціональних обов'язків на предмет відсутності дублювання функцій і аудит нормотворчої бази - основні кроки реформ.

"Прийняття рішень щодо оптимізації чисельності особового складу буде відбуватися тільки після проведення переатестації кожного офіцера. Під час переатестації буде з'ясовано, чи відповідає військовослужбовець займаній посаді, якщо військовослужбовець підтвердить свої професійні здібності, - йому запропонують відповідну посаду або посаду, яку він займав раніше, або посаду в територіальних органах управління", - повідомив Полторак.

Читайте такожМіноборони, "Укроборонпром" і КПІ домовилися співпрацювати в розробці озброєння

За його словами, після переатестації планується перерозподілити функціональні обов'язки всіх офіцерів, і делегувати деякі його повноваження заступникам Міністра, начальникам департаментів.

"Кожен керівник повинен приймати самостійні рішення щодо повноважень, а також нести повну відповідальність за прийняті рішення", - зазначив він.

"Під час проведення переатестації, військовослужбовці пройдуть випробування поліграфом. Ще раз хочу підкреслити, що суть оптимізації полягає не в механічному скороченні, а в ґрунтовній роботі з перегляду ролі кожного військовослужбовця при виконанні службових обов'язків", - також повідомив він.