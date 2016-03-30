Сакварелідзе викликали на допит до ГПУ

Про це сам Сакварелідзе повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно мені телефонував заступник начальника створеного нещодавно в ГПУ департаменту, який займається відверто замовними справами, в тому числі й проти моєї команди – "шановний" пан Сус. Він запросив мене в п'ятницю на допит у справі про "зникнення" 2 млн американських доларів", - зазначив він.

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При цьому Сакварелідзе нагадав, що Сус кілька днів тому під загрозою пред'явлення підозр, маючи на руках дозвіл на проведення обшуків, шантажував працівників Генеральної інспекції і схиляв їх до "співпраці", щоб отримати неправдиві, які згодом повинні були бути використані на брифінгу для дискредитації його самого і його команди.

Крім того, екс-заступник глави ГПУ запропонував Сусу надіслати офіційне повідомлення із зазначенням інформації про провадження, дату і час проведення допиту. "Я без проблем прийду на допит і допоможу слідству, а також чітко поясню, як саме працює міжнародна технічна допомога в тому випадку, коли є довіра до державних інститутів країни", - запевняє Сакварелідзе.

Також він заявив, що готовий дати будь-які необхідні роз'яснення про роботу донорських організацій. "До речі, я також вимагаю, щоб мій допит був записаний на відео", - підсумував Сакварелідзе.

Щойно мені телефонував заступник начальника створеного нещодавно в ГПУ департаменту, який займається відверто заказн... Опубліковано Davit Sakvarelidze30 березня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Генпрокуратурі повідомили, що заступник генерального прокурора Сакварелідзе звільнений з органів прокуратури. На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".