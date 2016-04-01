Сакварелідзе прийшов на допит у ГПУ і заявив, що не має бажання стати генпрокурором

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком допиту Сакварелідзе заявив, що «намагання когось залякати, створити дискомфорт не вдасться». «Будемо чекати результатів допиту», - додав він.

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На запитання журналістів, чи готовий він очолити Генпрокуратуру, якщо надійде відповідна пропозиція, Сакварелідзе відповів: "Не вводьте в оману, будь-ласка, і так ревнує політичне керівництво держави, що я все це почав через те, що претендував на цю посаду. Я публічно заявляю, що ніякого бажання у мене не було і немає очолювати Генеральну прокуратуру України».

Сакварелідзе зазначив, що під час перебування на посаді заступника генпрокурора у нього була своя ділянка роботи.

«На цій ділянці були прориви і працювали ідеалісти», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Сакваралідзе було звільнено з органів прокуратури. Також генпрокурор притягнув його до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

У середині березня в Генпрокуратурі заявили, що за запитом народних депутатів проведуть розслідування обставин використання коштів, що надійшли від американських і європейських партнерів на реформування органів прокуратури, але так і не потрапили на офіційні рахунки відомства.

18 березня Сакварелідзе заявив, що у "зникненні" $2,2 млн, виділених США і ЄС на реформування органів прокуратури, запідозрили його команду.

31 березня Сакварелідзе повідомив, що отримав від ГПУ повістку на допит як свідок у справі про зникнення близько 2 млн дол., виділених на реформування прокуратури

Водночас посол США Джеффрі Пайєтт зазначав, що виділені США кошти, призначені на реформу прокуратури, направлялися не безпосередньо в органи прокуратури України, а міжнародним організаціям-партнерам.