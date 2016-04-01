Сакварелідзе прийшов на допит у ГПУ і заявив, що не має бажання стати генпрокурором
Колишній заступник генпрокурора, колишній прокурор Одеської області Давід Сакварелідзе прибув на допит до Генеральної прокуратури.
Як передає кореспондент УНІАН, перед початком допиту Сакварелідзе заявив, що «намагання когось залякати, створити дискомфорт не вдасться». «Будемо чекати результатів допиту», - додав він.
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На запитання журналістів, чи готовий він очолити Генпрокуратуру, якщо надійде відповідна пропозиція, Сакварелідзе відповів: "Не вводьте в оману, будь-ласка, і так ревнує політичне керівництво держави, що я все це почав через те, що претендував на цю посаду. Я публічно заявляю, що ніякого бажання у мене не було і немає очолювати Генеральну прокуратуру України».
Сакварелідзе зазначив, що під час перебування на посаді заступника генпрокурора у нього була своя ділянка роботи.
«На цій ділянці були прориви і працювали ідеалісти», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 29 березня Сакваралідзе було звільнено з органів прокуратури. Також генпрокурор притягнув його до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".
У середині березня в Генпрокуратурі заявили, що за запитом народних депутатів проведуть розслідування обставин використання коштів, що надійшли від американських і європейських партнерів на реформування органів прокуратури, але так і не потрапили на офіційні рахунки відомства.
18 березня Сакварелідзе заявив, що у "зникненні" $2,2 млн, виділених США і ЄС на реформування органів прокуратури, запідозрили його команду.
31 березня Сакварелідзе повідомив, що отримав від ГПУ повістку на допит як свідок у справі про зникнення близько 2 млн дол., виділених на реформування прокуратури
Водночас посол США Джеффрі Пайєтт зазначав, що виділені США кошти, призначені на реформу прокуратури, направлялися не безпосередньо в органи прокуратури України, а міжнародним організаціям-партнерам.