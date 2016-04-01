До Ради внесуть подання про звільнення 25 суддів

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті ВРЮ.

Під час засідання 31 березня Вища рада юстиції розглянула 35 матеріалів щодо внесення подань про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме: у зв’язку із закінченням строку, на який призначено, у зв’язку з поданням заяв про відставку, про звільнення за власним бажанням.

«За результатами розгляду зазначеного питання Вища рада юстиції вирішила внести подання до Верховної Ради України про звільнення у зв’язку з поданням заяв про відставку 25суддів», - зазначається в повідомленні.

«Водночас Вища рада юстиції вирішила зупинити розгляд заяви Антона Чернушенка про звільнення з посади судді Апеляційного суду міста Києва у відставку та звернутись із заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо перевірки в його діях дисциплінарного правопорушення та порушення присяги», – повідомив голова ВРЮ Ігор Бенедисюк.

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Крім того, ВРЮ вирішила зупинити розгляд повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про своєчасне неподання заяви про обрання на посаду судді безстроково суддею Ясинуватського міськрайонного суду Донецької області Оксаною Заріцькою та її заяви про звільнення за власним бажанням і звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо перевірки в її діях дисциплінарного правопорушення та порушення присяги.

ВРЮ також вирішила залишити без розгляду повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про своєчасне неподання заяви про обрання на посаду судді безстроково суддею Тельманівського районного суду Донецької області Ігорем Ковальовим.

Розгляд питання щодо внесення подання до Верховної Ради про звільнення судді Надії Лопатюк з посади судді Святошинського районного суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви про відставку Вища рада юстиції вирішила відкласти.