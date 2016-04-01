Порошенко розраховує на введення безвізового режиму з ЄС до 30 червня

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте у рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки.

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«Глава держави підкреслив, що розраховує на ухвалення Європейським Союзом рішення щодо започаткування безвізового режиму для громадян України вже під час головування Нідерландів у Раді ЄС», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сторони також обговорили ряд питань двостороннього співробітництва, зокрема, в економічній та інвестиційній сферах.

Нідерланди головуватимуть у Раді ЄС до 30 червня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголосив, що Єврокомісія у квітні готова внести пропозицію щодо візової лібералізації з Україною.

23 березня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський заявив, що Європейська Рада та Європейський парламент у першому півріччі цього року розглядатимуть прогрес України щодо виконання необхідних вимог для запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.