Єврокомісія у квітні готова внести пропозицію щодо візової лібералізації з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це Юнкер сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом України Петром Порошенком у Брюсселі.

За словами Юнкера, Євросоюз та Україна поділяють інтерес у полегшенні можливості подорожей для громадян з обох сторін.

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"Україна впродовж останніх днів та годин здійнила величезні реформи, в основному такі як внесення змін до закону про електронне декларування, призначення членів Національного агентства з питань запобігання корупції...", - сказав Юнкер.

"Ці кроки, які здійснила Україна, дозволять нам як Європейській комісії зробити пропозицію щодо візової лібералізації у квітні", - наголосив Юнкер.

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У свою чергу Туск заявив: "Я також задоволений повідомити, що були вжиті подальші кроки з візової лібералізації. Слідуючи позитивному звіту Єврокомісії в грудні, Україна здійснила ключові кроки у виконанні невиконаних зобов'язань. Я вірю, що скоро з'явиться можливість здійснити наступні кроки в напрямку завершення цього процесу".