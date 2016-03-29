Керівника держобвинувачення у справі "діамантових прокурорів" визначать найближчим часом – ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив прокурор ГПУ Владислав Куценко.

«Замінювати склад групи і тих людей, які сьогодні безпосередньо представляють державне обвинувачення – таких як Сімонов, ніхто, за наявною у мене інформацією, не збирається. Це ті особи, які сьогодні відвідують судове засідання, які цю справу починали. В суді у справі «діамантових прокурорів» присутні ті, хто з самого початку цією справою займався, щоб не було ніяких дорікань, що хтось її розвалює… Я думаю, що найближчим часом, бо справа резонансна, буде визначеного старшого у цій групі. Я думаю, що це буде одна з осіб, яка безпосередньо цією справою займалась. Можливо, сам Сімонов, але це визначить керівництво генеральної прокуратури», - наголосив Куценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, у Генпрокуратурі повідомили, що Давід Сакварелідзе звільнений з посади заступника генерального прокурора та з органів прокуратури.

Також сьогодні Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

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Довідка УНІАН. Колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 150 тисяч гривень.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тисяч доларів, а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" в суд.

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Сторону обвинувачення у судовому розгляді справи проти "діамантових прокурорів" було доручено очолити заступнику генпрокурора Сакварелідзе.

24 березня Сакварелідзе заявив, що в ГПУ продовжуються звільнення слідчих, які розслідували справу "діамантових прокурорів". За його словами, в Генпрокуратурі "зараз робиться все, щоб паралізувати цю справу".

Він також назвав Шокіна адвокатом Корнійця і Шапакіна.