Дослідники "Панамських документів" анонсують нові розслідування по Україні

"Будуть ще важливі частини нашого розслідування як щодо Росії, так і про наших сусідів: вражаючі документи є, наприклад, по Україні та Азербайджану", - сказав в інтерв'ю виданню Медуза один із учасників розслідування, російський журналіст Роман Анін.

За його словами, на сьогоднішній день опубліковано далеко не всі "панамські документи".

"Просто папір і навіть онлайн — не гумові. Всі відразу помістити не виходить", - сказав Анін.

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Журналіст OCCRP Дмитро Великовський також повідомив про "продовження" викривань.

"У нашої роботи, ймовірно, буде якесь продовження. База, з якою ми працювали - величезна. Ми продовжимо її вивчати, і, по мірі виявлення історій, що становлять суспільний інтерес, продовжимо публікувати їх", - заявив він.