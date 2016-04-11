Байден подякував Яценюку за досягнення останніх двох років і намір далі брати участь в реалізації реформ

11:54, 11 квітня 2016
Політика
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Лідери також погодилися щодо важливості формування нового складу уряду налаштованого на впровадження необхідних реформ, зокрема тих, які рекомендовані Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом.

Байден подякував Яценюку за досягнення останніх двох років / Фото УНІАН

Віце-президент США Джозеф Байден у телефонній розмові з Арсенієм Яценюком висловив вдячність  Прем’єр-міністру України «за його невтомні зусилля в ім’я України та намір в подальшому брати участь у процесі реалізації реформ».

Про телефонну розмову, яка відбулася після заяви Глави українського Уряду про рішення подати у відставку, повідомляють у Білому Домі.

Джозеф Байден подякував Прем’єр-міністру Яценюку за його партнерство у історичний для України час. Він привітав Уряд України з досягненнями, які були зроблені за останні два роки, зокрема, з успіхами, яких було досягнуто в реалізації складних, але необхідних економічних реформ, підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а також виконаної роботи для збільшення енергетичної незалежності України.

«Віце-президент висловив вдячність Прем’єр-міністру Яценюку за його невтомні зусилля в ім’я України та його намір в подальшому брати участь у процесі реалізації реформ, необхідних для гарантування стабільності, процвітання та територіальної цілісності України», - повідомляють у Білому Домі.

«Лідери погодилися, що такі зміни повинні бути незворотними, а подальший прогрес є вирішальним для забезпечення благополучного майбутнього українського народу», - йдеться в повідомленні.

Лідери також погодилися щодо важливості формування нового складу уряду налаштованого на впровадження необхідних реформ, зокрема тих, які рекомендовані Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом.

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