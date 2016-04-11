Байден подякував Яценюку за досягнення останніх двох років і намір далі брати участь в реалізації реформ

Віце-президент США Джозеф Байден у телефонній розмові з Арсенієм Яценюком висловив вдячність Прем’єр-міністру України «за його невтомні зусилля в ім’я України та намір в подальшому брати участь у процесі реалізації реформ».

Про телефонну розмову, яка відбулася після заяви Глави українського Уряду про рішення подати у відставку, повідомляють у Білому Домі.

Джозеф Байден подякував Прем’єр-міністру Яценюку за його партнерство у історичний для України час. Він привітав Уряд України з досягненнями, які були зроблені за останні два роки, зокрема, з успіхами, яких було досягнуто в реалізації складних, але необхідних економічних реформ, підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а також виконаної роботи для збільшення енергетичної незалежності України.

«Віце-президент висловив вдячність Прем’єр-міністру Яценюку за його невтомні зусилля в ім’я України та його намір в подальшому брати участь у процесі реалізації реформ, необхідних для гарантування стабільності, процвітання та територіальної цілісності України», - повідомляють у Білому Домі.

«Лідери погодилися, що такі зміни повинні бути незворотними, а подальший прогрес є вирішальним для забезпечення благополучного майбутнього українського народу», - йдеться в повідомленні.

Лідери також погодилися щодо важливості формування нового складу уряду налаштованого на впровадження необхідних реформ, зокрема тих, які рекомендовані Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом.