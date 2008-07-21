Тайваньці судитимуться з Кабміном за реконструкцію Олімпійського

Компанія Archasia Design Group Limited (Тайвань) вимагає в Окружному адміністративному суді Києва зобов`язати Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту поновити з нею переговори про реконструкцію Національного спортивного комплексу «Олімпійський» і забезпечити її право на проведення цієї реконструкції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив менеджер компанії Апекс ЧЕН сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми подали до суду безпосередньо на Міністерство сім`ї, молоді і спорту, щоб відстояти наші права», - сказав А.ЧЕН.

За словами адвоката компанії Віктора ПРОРОКА, позов був поданий до суду 15 липня, а 18 липня був поданий до міністерства повний пакет документів, що включає Статут компанії, фінансові документи, копії ліцензій і свідоцтв про право компанії здійснювати реалізацію таких проектів.

«Цей позов не направлений на затягування процесу реконструкції НСК «Олімпійський». Головна мета - захистити права Archasia Design Group», - заявив В.ПРОРОК.

За словами адвоката, Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту України офіційно жодним юридичним документом не припиняло переговорів з компанією Archasia Design про реконструкцію НСК "Олімпійський", а тому даним позовом компанія хоче довести своє право на реконструкцію комплексу, а також не допустити незаконного позбавлення себе такого права. Крім того, за словами В.ПРОРОКА, даний позов направлений на з`ясування ситуації, оскільки за відсутності офіційної відмови в отриманні послуг Archasia деякі представники міністерства заявляють про початок роботи з німецькою компанією.

В.ПРОРОК зазначив, що конкурсне журі, яке визначало найкращий проект, не переголосовувало результатів, а, отже, міністерство зобов`язане вести переговори з Archasia і підписати з нею контракт на реконструкцію НСК "Олімпійський".

Як повідомляв УНІАН, Archasia Design Group виграла конкурс на реконструкцію Національного спортивного комплексу «Олімпійський» в Києві, але в червні українська сторона анулювала контракт з технічних причин.

А.ЧЕН повідомив, що роботи над проектом реконструкції не припинені, і в цілому на сьогодні компанія витратила близько 1 млн. доларів на проектування. При цьому компанія передала в УЄФА допрацьований проект реконструкції стадіону з метою продемонструвати і довести спроможність свого проекту. На думку А.ЧЕНА, компанія здатна повністю завершити реконструкцію стадіону до середини 2010 року.

Довідка УНІАН. Компанія Archasia Desigh Group Limited (Тайвань) - один із світових лідерів в області проектування, будівництва і реконструкції масштабних споруд як загальногосподарського, так і спеціального (зокрема спортивного) призначення. Серед закінчених проектів компанії - стадіони в Тайбєї і ряді китайських міст, адміністративні і технологічні офіси світових лідерів комп`ютерного виробництва, ряд ключових спортивних споруд Пекінської Олімпіади-2008, масштабні офісно-торгові комплекси у Владивостоку, Пекіні й ін.