Кабмін по-новому: більшість посад у новому уряді отримає БПП - ЗМІ

Квота "Народного фронту" в уряді Гройсмана складе мінімум шість портфелів, йдеться у розслідуванні "Української правди".

Зазначається, що Аваков і далі очолюватиме МВС, а Павло Петренко – Мін'юст. Ці два міністерства НФ відмовлявся віддавати за будь-яких розкладів.

Крім того, посаду в Кабміні збереже нинішній віце-прем'єр-міністр культури В'ячеслав Кириленко, який, проте, втратить статус віце-прем'єрства.

Вдалося Яценюку домовитись і про урядове майбутнє для міністра молоді і спорту Ігоря Жданова, якого НФ переманив у "Батьківщини".

Новою людиною від команди Яценюка, ймовірно, стане депутатка Лілія Гриневич, яка має очолити Міносвіти замість Сергія Квіта.

Відійде НФ і Міністерство інфраструктури, яке очолить заступник Пивоварського – Володимир Омелян.

За даними УП, останній висунув вимогою кадрову незалежність, невтручання та гарантію для реформ. Чи підуть на такі вимоги депутати, стане відомо уже під час внесення списку Кабміну в Раду.

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У свою чергу БПП у новому уряді відійде значно більше. У прем'єра Гройсмана буде віце-прем'єр з питань євроінтеграції. На цю посаду пропонують депутата БПП Іванну Климпуш-Цинцадзе.

Крім того, до останнього часу першим віце-прем'єром мав стати Борис Ложкін. Нинішній глава АП, якого вважають головним переговорником Банкової з олігархами, мав в уряді Гройсмана відповідати за економічний блок.

Під керівництво Ложкіна, за даними джерел видання в керівництві БПП, планували віддати три міністерства:

Мінекономіки мала очолити нинішня заступниця Абромавичуса Юлія Ковалів;

Міненерго – депутат БПП з енергетичного комітету Ігор Насалик мав замінити Володимира Демчишина, проти якого виступали як НФ, та і західні партнери;

Мінфін, нового очільника якого поки з'ясувати не вдалося. На цю посаду називали, серед інших, заступника Ложкіна в АП Олександра Данилюка.

"Мінфін точно очолить не Міклош. Кандидатура погоджена, але я поки не можу сказати, хто це", –заявляв сам Ложкін в коментарі УП.

Про свої урядові перспективи глава АП тоді ж казав, що "це питання поки не вирішене". Однак джерела УП повідомили, що Ложкін відмовляється переходити в Кабмін.

Підвищення до гуманітарного віце-прем'єра може отримати нинішній глава Мінсоцу Павло Розенко, як і прогнозувала УП раніше. Натомість теперішнього віце-прем'єра Геннадія Зубка понизять до міністра з регіонального розвитку.

Збереже свою посаду глава Мінінформполітики Юрій Стець. МінАПК може очолити депутат Тарас Кутовий.

Команда Порошенка хоче відправити керувати МОЗом нинішнього заступника глави АП Дмитра Шимківа, хоча він сам виступає категорично проти такого призначення.

Президент Порошенко не планує змінювати свою квоту в Кабміні, передбачену Конституцією: МЗС очолить Павло Клімкін, Міноборони –Степан Полторак.

Ймовірний прем'єр Гройсман зумів поки вибити дві посади в уряді для своїх друзів із часів мерства у Вінниці. За останніми даними, на Мінсоцполітики таки піде друг Гройсмана, нинішній заступник мера Вінниці Андрій Рева. Крім того, майбутній прем'єр відстояв посаду секретаря Кабміну для Олександра Саєнка,який нині керує його секретаріатом в Раді.

За таке представництво в уряді команді Порошенка довелося заплатити контролем над Радою. Якщо Гройсман таки стане прем'єром, то його місце займе віце-спікер з НФ Андрій Парубій.