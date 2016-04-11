Переговори про коаліцію та уряд застопорились через кандидатуру першого віце-прем'єра - джерело

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один із учасників переговорного процесу.

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За його словами, йдеться в першу чергу про кандидатуру першого віце-прем'єр-міністра, оскільки Адміністрація президента хоче, щоб це була "людина президента".

Зокрема, за словами співрозмовника агентства, Володимиру Гройсману в АП на крісло першого віце-прем'єра пропонують кандидатуру нинішнього голови Харківської ОДА Ігора Райніна.

Співрозмовник також зазначив, що екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош, скоріш за все не ввійде до нового уряду, оскільки він не є громадянином України і не хоче відмовлятися від свого громадянства.

Також немає узгодженості щодо кандидатури міністра економіки України, оскільки кандидатуру, яку пропонує Гройсман, не підтримують в АП (як відомо раніше, Гройсман називав кандидатом на цю посаду Юлію Ковалів — УНІАН).

Також серйозні дискусії виникли навколо кандидатури віце-прем'єр-міністра, міністра культури, оскільки фракція "Народний фронт" наполягає на тому, щоб В'ячеслав Кириленко залишився в новому уряді, а в Гройсмана є питання з цього приводу.

Крім того, у фракції БПП, зокрема, так звана група Олександра Третьякова, лобіюють свого колегу, народного депутата з цієї фракції, котрий обирався в окрузі, Костянтина Яриніча.

Гройсман наполягає на тому, щоб все-таки до уряду ввійшли люди, яких можна назвати "молодими реформаторами", зокрема, Ковалів, Максим Нефьодов, Євген Ніщук, але ці кандидатури "не зовсім сприймаються" в АП, додав співрозмовник агентства.