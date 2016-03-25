В АП не обговорювали з Яценюком його майбутнє у разі відставки - Ложкін

Про це заявив голова Адміністрації президента Борис Ложкін, коментуючи інформацію про те, що Яценюк згоден піти з поста прем'єра лише чітко розуміючи свої подальші політичні перспективи, повідомляє LB.ua.

Серед можливих опцій для Яценюка називалися Нацбанк і Конституційний суд, однак, за словами Ложкіна, він не знає нічого конкретного, що зацікавило б чинного прем'єр-міністра.

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"Обговорень щодо майбутнього Арсенія Яценюка не було. Його на даний момент часу, як я розумію, цікавить програма майбутнього уряду, коаліційна угода, хто буде прем'єр-міністром і який склад Кабінету", - розповів голова АП, додавши: "По його (Яценюка - ред.) політичному майбутньому немає ясності. Думаю, воно буде досить тривалим".

"Політичні гарантії Яценюку можна давати тоді, коли буде зрозуміла вся конфігурація майбутньої системи влади. На сьогоднішній день вона незрозуміла", - резюмував Ложкін.

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