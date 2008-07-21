Регіонали тепер хочуть від Тимошенко одразу два бюджети

Фракція Партії регіонів не підтримає зміни до Держбюджету-2008, якщо уряд одночасно не подасть проект Держбюджету на 2009 рік.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявила народний депутат від фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА.

За її словами, зміни до головного фінансового документа країни на 2008 рік і проект держбюджету-2009 є взаємопов`язаними речами.

«Ми за жодних умов не маємо наміру зараз підтримувати зміни до бюджету 2008 року, якщо ми не побачимо одночасно поданий бюджет на 2009 рік», - сказала вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що уряд, який зацікавлений у безконтрольному витрачанні бюджетних коштів, “ламає бюджетний процес”. Вона нагадала, що зміни до Держбюджету Кабмін повинен був подати у ВР ще в березні місяці. «Нереформований бюджет дозволяє вручну перерозподіляти і бюджетні кошти і податкові надходження», - сказала вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА висловила думку, що Кабмін почне відволікати парламент на розмови навколо змін до Держбюджету–2008, і в результаті країна ввійде в наступний рік взагалі без бюджету.