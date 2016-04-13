Гройсман: Вже узгоджено формат уряду, який має отримати підтримку коаліції

На сьогодні вже узгоджено формат уряду, який має отримати підтримку коаліції.

Про це голова Верховної Ради України, імовірний кандидат на посаду прем’єр-міністра Володимир Гройсман заявив у своєму відеозверненні на Facebook.

"Вважаю, що на сьогодні вже є узгоджений формат, який, можливо, має отримати підтримку діючої коаліції і фракцій", - заявив Гройсман.

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Він також додав, що новий уряд має стабілізувати ситуацію в країні, продовжити реалізацію реформ.

Нове Міністерство фінансів, за словами Гройсмана, має забезпечити фінансову стабільність, середньострокове планування фінансів, проводити ефективні переговори з міжнародними фінансовими організаціями.

Своєю чергою Міністерство економіки і торгівлі повинно забезпечити дерегуляцію, стабілізацію і зростання рівня економіки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Гройсман заявив, що завтра, 14 квітня, Верховна Рада може проголосувати за призначення нового складу уряду.