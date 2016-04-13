Гройсман: Вже узгоджено формат уряду, який має отримати підтримку коаліції

11:07, 13 квітня 2016
Політика
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Новий уряд має стабілізувати ситуацію в країні, продовжити реалізацію реформ.

фото: УНИАН

На сьогодні вже узгоджено формат уряду, який має отримати підтримку коаліції.

Про це голова Верховної Ради України, імовірний кандидат на посаду прем’єр-міністра Володимир Гройсман заявив у своєму відеозверненні на Facebook.

"Вважаю, що на сьогодні вже є узгоджений формат, який, можливо, має отримати підтримку діючої коаліції і фракцій", - заявив Гройсман.

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Він також додав, що новий уряд має стабілізувати ситуацію в країні, продовжити реалізацію реформ.

Нове Міністерство фінансів, за словами Гройсмана, має забезпечити фінансову стабільність, середньострокове планування фінансів, проводити ефективні переговори з міжнародними фінансовими організаціями.

Своєю чергою Міністерство економіки і торгівлі повинно забезпечити дерегуляцію, стабілізацію і зростання рівня економіки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Гройсман заявив, що завтра, 14 квітня, Верховна Рада може проголосувати за призначення нового складу уряду.

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