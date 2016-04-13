У "Народному фронті" заявили про готовність "до жертв": можуть відмовитися від деяких посад в уряді

Про це в кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат з фракції НФ Андрій Іванчук, передає "Українська правда".

"Якщо нашим партнерам не вдається домовитися, щось збалансувати – "Народний фронт", напевно, готовий і відмовитися від якихось своїх посад задля того, щоб цей процес завершився", - зазначив він.

"Якщо це потрібно нашим партнерам, то я не бачу іншого виходу, це не може тривати вічно. Для мене це дивно, коли кандидатура прем'єр-міністра за дві доби змінюється декілька разів. Ви можете собі уявити, що відбувається з простими членами уряду", - зауважив нардеп.

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Водночас він не зміг назвати, від яких посад готовий відмовитися "Народний фронт".

"Я говорю вам гіпотетично. Треба шукати якийсь вихід, якщо треба за наш рахунок – ми навіть готові до таких жертв", - пояснив Іванчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фракція "Народний фронт" висунула кандидатом в спікери Верховної Ради України першого віце-спікера Андрія Парубія.