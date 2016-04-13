"Народний фронт" висунув Парубія на пост спікера Ради

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело у фракції.

За його словами, вчора на засіданні фракції було офіційно висунуто кандидатом на спікерське крісло Парубія. При цьому НФ буде підтримувати нардепа від фракції "Блок Петра Порошенкf" Ірину Геращенко на посаду першого віце-спікера.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі голова фракції БПП Юрій Луценко повідомив, що нарешті вдалося узгодити склад нового уряду.