Томбінський про політичну кризу: ЄС може почекати, але питання, скільки терпіння у громадян України

Про це сказав глава Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський на конференції «Реформи у сфері обліку та аудиту в Україні - європейське майбутнє».

«Я розраховую на те, що найближчим часом парламент обере новий уряд, який буде підзвітний українському народові і дасть відповідь на питання про реформи та необхідність йти шляхом модернізації України», - сказав Томбінський.

Глава Представництва ЄС також зазначив, що формування уряду має бути більш прозорим. Він нагадав, що після виборів 2014 року відбувалося публічне обговорення кандидатур на посади міністрів і програм їх реформ.

«Це був хороший приклад, що можна прозоро формувати уряд», - наголосив Томбінський.

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Також він наголосив на необхідності залучення до уряду професіоналів.

«Зараз нам потрібно зрозуміти, хто на яку посаду йде і з якою програмою, і яка професійна підготовка у тих людей, яким буде поставлено завдання проводити реформи», - сказав дипломат.

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Він згадав, що два місяці, протягом яких ведеться дискусія навколо відставки Кабміну і формування нового уряду, загальмували процес отримання Україною фінансової допомоги від міжнародних кредиторів.

Зокрема, Томбінський зазначив, що МВФ так і не відновив програму фінансової допомоги Україні, від якої залежать програми інших міжнародних кредиторів нашої країни, зокрема ЄС.

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«Час - це великий фактор у політиці, і потрібно використати цей час, який дано Україні, щоб не зупиняти реформи, оскільки це відповідь українським громадянам. Європейський Союз може почекати, але питання - скільки терпіння в українських громадян», - наголосив дипломат.