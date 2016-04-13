Справа проти Яценюка вже закрита, в ній не було нічого, крім звернення нардепа – журналіст (документ)
Розслідування з мотивів отримання хабара в розмірі 3 мільйонів доларів за призначення директором держконцерну РРТ Володимира Іщука дійсно було, але вже закрите.
Про це повідомив журналіст Сергій Щербина на своїй сторінці у Фейсбук.
За його словами, справа про хабарі за призначення директором держконцерну РРТ Володимира Іщука була відкрита в серпні 2015 року за зверненням народного депутата Капліна.
«Розслідування дійсно було. Але сьогодні слідчий оперативно підписав постанову про його закриття, копію якого подарували добрі люди з ГПУ», - повідомив журналіст.
«Судячи з документа, нічого суттєвого, крім звернення Капліна, в справі не було. Та й ніхто не згадував про нього до вчорашнього дня», - додав Щербина.
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня поточного року Кабінет міністрів України призначив генеральним директором КРРТ Іщука, який раніше виконував обов'язки керівника концерну.
Довідка УНІАН. Концерн РРТ – державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного й супутникового зв'язку, який здійснює трансляцію державних теле- і радіоканалів по всій території України, а також супутникове мовлення в європейських країнах.
Концерн почав свою діяльність у 1944 році. На сьогодні держпідприємство об'єднує 25 підприємств і філій, розташованих в обласних центрах і великих містах України.