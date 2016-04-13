Коаліція підтримала склад нового Кабміну

19:11, 13 квітня 2016
Політика
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Коаліція абсолютною більшістю підтримала узгоджений склад нового уряду.

Коалиция / twitter.com/D_Stoliarchuk

Про це на своїй сторінці у Twitter написав прес-секретар голови Верховної Ради Дмитро Столярчук.

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"Ще одним голосуванням коаліція абсолютною більшістю підтримала узгоджений склад нового уряду", - йдеться у його повідомленні.

Крім того, на зборах коаліції президентові України Петру Порошенку запропоновано кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України. За це рішення проголосували всі учасники зборів коаліції, але один утримався, а один проголосував проти.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра України.

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, сподівається, що новим прем'єр-міністром України стане Гройсман.

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