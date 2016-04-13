Коаліція підтримала склад нового Кабміну

Про це на своїй сторінці у Twitter написав прес-секретар голови Верховної Ради Дмитро Столярчук.

Читайте такожТорги за крісла в Кабміні: ЗМІ показали узгоджений склад нового уряду

"Ще одним голосуванням коаліція абсолютною більшістю підтримала узгоджений склад нового уряду", - йдеться у його повідомленні.

Ще одним голосуванням коаліція абсолютною більшістю підтримала узгоджений склад нового Уряду. — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 13 апреля 2016 г.

Крім того, на зборах коаліції президентові України Петру Порошенку запропоновано кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України. За це рішення проголосували всі учасники зборів коаліції, але один утримався, а один проголосував проти.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра України.

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, сподівається, що новим прем'єр-міністром України стане Гройсман.