Коаліція підтримала кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра
18:49, 13 квітня 2016Політика
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На зборах коаліції президентові України Петру Порошенку запропоновано кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України.
Учасники зборів коаліції підтримали кандидатуру Гройсмана / Фото УНІАН
Про це повідомив УНІАН один із учасників зборів, який побажав залишитися неназваним.
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За це рішення проголосували всі учасники зборів коаліції, але один утримався, а один проголосував проти.
Збори веде лідер фракції "БПП" Юрій Луценко.
Коаліція щойно абсолютною більшістю підтримала кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. pic.twitter.com/lTy6Me7L0R— Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 13 апреля 2016 г.
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