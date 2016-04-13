Коаліція підтримала кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра

18:49, 13 квітня 2016
Політика
1074 0

 На зборах коаліції президентові України Петру Порошенку запропоновано кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України.

Фото УНИАН

Про це повідомив УНІАН один із учасників зборів, який побажав залишитися неназваним.

Читайте такожБПП узгодив із Гройсманом кандидатуру міністра енергетики - нардеп

За це рішення проголосували всі учасники зборів коаліції, але один утримався, а один проголосував проти.

Збори веде лідер фракції "БПП" Юрій Луценко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter