Коаліція підтримала кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра

Про це повідомив УНІАН один із учасників зборів, який побажав залишитися неназваним.

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За це рішення проголосували всі учасники зборів коаліції, але один утримався, а один проголосував проти.

Збори веде лідер фракції "БПП" Юрій Луценко.