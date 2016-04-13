Ніхто не хоче очолити МОЗ через відсутність коштів на реформи - Богомолець

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Ольга Богомолець заявила в ефірі телеканалу "112 Україна", відповідаючи на запитання, чи готова вона очолити МОЗ.

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"У мене є своя мета. Немає черги на цю посаду, тому що зробити реальну реформу можна тільки тоді, коли будуть на це кошти. У зв'язку з тим, що економіка країни не розвивається, в МОЗ сьогодні єдине, що можна робити тактично, - це економити кошти. А економія коштів до поліпшення здоров'я не веде", - сказала вона.

Богомолець додала, що рішення щодо кандидатури міністра охорони здоров’я повинен приймати прем'єр-міністр.

"Якщо б я була прем'єром, міністром була б та людина, якій я довіряю. Якщо ми довіряємо Гройсману бути прем'єром, він має право обрати кандидатуру міністра. А ми маємо право накласти на неї вето", - зауважила депутат.

Як повідомляв УНІАН, коментарі журналістам після засідання фракції "БПП" народний депутат Сергій Березенко заявив, що сьогодні на засіданні фракцій коаліції о 18.00 має бути ухвалено звернення до президента щодо внесення кандидатури Гройсмана на посаду прем’єр-міністра.

Як поінформував голова фракції "БПП", узгоджено кандидатури на посади всіх міністрів, крім глави МОЗ, яку навіть ніхто не запропонував.