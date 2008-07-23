Тимошенко і Міллер на переговорах у Києві (5 фото)

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер і прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко під час зустрічі в Києві, 22 липня. Олексій Міллер пропонує Україні обговорити можливість укладення довгострокових контрактів на постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Міллер сказав у своєму привітальному слові прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО. У переговорах також взяв участь голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

«Треба говорити про принципи роботи на 2009 рік і про тривалішу перспективу», - сказав О.Міллер.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН