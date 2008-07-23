Кернес звинувачує міліцію у своєму викраденні

Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, якого було примусово доставлено до Києва на допит у рамках кримінальної справи, звинуватив міліцію у своєму викраденні.

Про це Г.КЕРНЕС заявив в інтерв`ю прес-службі Партії регіонів після того, як його відпустили після допиту.

«Сьогодні (йдеться про 22 липня - УНІАН) близько першої години мене просто викрали в Харкові з карети «Швидкої допомоги». Але спочатку мене заблокували на проспекті Леніна, коли я їхав на роботу, де, до речі, повинен був виконувати обов`язки міського голови», - сказав Г.КЕРНЕС в інтерв`ю, розміщеному на сайті Партії регіонів.

За його словами, він був затриманий людьми без відзнак: «У присутності великого скупчення людей, незважаючи ні на що і ні на кого, мене заблокували люди в чорних камуфляж них формах, в масках, із зброєю. Одне слово, все, як годиться. І ще: всі ці люди були без відзнак».

Г.КЕРНЕС так описує події: «Оскільки я був відкликаний сьогодні (22 липня) з відпустки, а до цього проходив лікувально-оздоровчий курс, невдовзі до мене під`їхала викликана мною «Швидка допомога». Крім того, я повідомив по телефону «02» про те, що на мене здійснено напад. Напад, наголошую, на виконуючого обов`язки міського голови. Проте ніхто на це не відреагував, після чого сталося те саме викрадання зі «Швидкої допомоги». Після цього викрадачі, як я зараз розумію, повезли мене до Києва. Причому, везли якимсь дивним чином. Спочатку вони завезли мене в якесь поле, де ми стояли в очікуванні інших машин, до яких мене й пересадили. Супровід по ходу руху мінявся, мабуть, разів зо шість. У результаті привезли мене на вулицю Дегтярівську, 13. Як я зрозумів, до Лук’янівського СІЗО. Після десь двадцяти хвилин, упродовж яких на мене чинився психологічний тиск (я не міг нікому ні повідомити про те, що відбувається зі мною, ні, даруйте, до вбиральні сходити. На мої питання про те, на якій, власне, підставі зі мною так чинять, відповіддю було глухе мовчання.), мене відвезли вже в МВС, на вулицю Богомольця, 10.

Завозили мене туди з чорного ходу, бо у мене не було ні документів при собі, і взагалі нічого. Коли я вийшов з машини, то одразу побачив навколо неї доволі багато людей з теле- і фотокамерами. Я так зрозумів, що все це були люди, які мали доступ до інформації МВС, і доступ на його територію. Зразу чомусь пригадалося, що не далі, як учора (21 липня) по телебаченню було показано телепередачу, яка дискредитує і міського голову Харкова, і мене, передача, яка мала стосунок, зокрема, і до цієї кримінальної справи».

Г.КЕРНЕС також відзначив, що на всі задані йому в МВС питання він, за його словами, вже раніше відповідав у прокуратурі Харківської області. За його словами, «напрошується висновок, що всі дії, здійснені щодо мене співробітниками МВС, є виконанням команди «фас», відданої особисто керівником цього відомства, який зводить таким чином зі мною особисті рахунки».

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Харкові працівники міліції затримали Г.КЕРНЕСА. Мета затримання, за даними міліції, - виконання постанови слідчого у справі про замах на навмисне вбивство, яке перебуває у провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідок у згаданій справі.

При цьому в ДСВ відзначають, що Г.КЕРНЕС «впродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (зокрема перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях».