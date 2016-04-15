Порошенко в березні провів відпочинок в Іспанії (фото)

За даними "Української правди", главу держави бачили в аптеці одного з іспанських міст. За словами очевидців, які передали знімки редакції видання, він купував в аптеці вітаміни і медикаменти, і як тільки з ним заговорили російською мовою, сів у білий автомобіль марки Porshe і поїхав. Президент був без охорони.

За інформацією видання, отриманою з достовірних джерел, у Петра Порошенка є вілла в іспанському місті Марбелья, яку він придбав ще до президентства.

На сайті президента у розділі новин, а також на його сторінці у Facebook, немає повідомлень про події 8 березня.

Як відомо, в декларації Петра Порошенка за 2015 рік не вказано нерухоме майно за кордоном.

Тим часом, у адміністрації президента прокоментували, що на початку березня Петро Порошенко відвідав Іспанію з приватним візитом, але з питань безпеки про це не повідомляли офіційно. Крім того, як повідомляє видання, на Банковій запевняють, що все майно, яке належить Порошенку як фізичній особі, вказано в його декларації, а джерела коштів обкладені податками в Україні.