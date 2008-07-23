Кернес повернувся до Харкова: йому знадобився лікар

Секретар міської ради Геннадій Кернес знаходиться в Харкові. Про це він повідомив по телефону «МедиаПорту».

За словами Кернеса, він зараз знаходиться на прийомі у лікаря і тому не може розповісти детально, як проходив вчора допит в головному слідчому управлінні МВС в Києві.

Він пообіцяв розповісти про це в дві години дня на прес-конференції.

Нагадаємо, у вівторок Геннадій Кернес був примусово доставлений на допит до Києва. Машини ДПС заблокували спочатку автомобіль, в якому їхав виконуючий обов`язки міського голови, а потім реанімобіль, в який пересів Кернес. З реанімобіля його силою пересадили в іншу машину і доставили на допит.

У кабінеті слідчого Геннадій Кернес провів майже чотири години. Слідчі хотіли продовжити допит сьогодні о 9 ранку. Це підтвердив і Кернес, вийшовши із слідчого управління.