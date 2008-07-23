Кернеса під дверима чекають люди в синьому

В даний момент Геннадій Кернес разом з однопартійцем - нардепом Дмитром Шенцевим - проводить прес-конференцію. Вчорашню подію секретар міськради називає «похвалянням і демонстрацією сили».

Ця прес-конференція була скликана для пояснення причин виклику секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса в Головне слідче управління МВС України, повідомляє Объектив. Народний депутат Дмитро Шенцев надав звукозапис переговорів депутата райради Медведєва з потенційним виконавцем замовлення вбивства Геннадія Кернеса і Михайла Добкіна. Плівка містить детальне обговорення способів вірогідного вбивства. Так само Медведєв звинувачує Кернеса в тому, що саме за наказом секретаря міськради на нього було здійснено розбійний напад, і обіцяє помститися.

Кернес вважає, що замах на нього і пов`язаний саме з розмовою, зафіксованою на плівці.

Вчорашня подія, коли Кернес був насильно доставлений на допит до Києва, секретар міськради називає «похвалянням і демонстрацією сили», а Луценко, на його думку, просто зводить таким чином особисті рахунки. Адвокати секретаря міськради готують заяву про порушення прав людини.

Геннадій Кернес попередив журналістів, що під дверима прес-центру його чекають представники правоохоронних органів, але вони не зможуть завадити конференції. За відомостями журналістів «Об`ектив-новостей», біля дверей дійсно знаходяться дві люди в синій формі, які представилися охоронцями. Ніяких спецмашин або спецпідрозділів немає.