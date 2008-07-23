Шуфрич побачив у конфлікті Луценка й Кернеса шкурний інтерес міністра

Фракція Партії регіонів у перший день нової сесії Верховної Ради вимагатиме розгляду питання про звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ, якщо до того часу уряд проігнорує відповідні вимоги цієї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.

За його словами, відповідна ініціатива пов’язана з брутальним затриманням секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА 22 липня у Харкові невідомими озброєними особами, начебто на допит.

Н.ШУФРИЧ зазначив, що таке затримання є нічим іншим як зведенням політичних рахунків з Г.КЕРНЕСОМ. «Це є нічим іншим, як зведенням рахунків з Г.КЕРНЕСОМ за відмову у виділенні земельних ділянок Ю.ЛУЦЕНКУ», - сказав він.

Депутат нагадав, що фракція Партії регіонів уже звернулася з проханням відправити у відставку Ю.ЛУЦЕНКА до Кабінету міністрів. При цьому, за його словами, якщо така вимога буде проігнорована, то відставкою Ю.ЛУЦЕНКА, згідно з рішенням Конституційного Суду, займеться Верховна Рада. Н.ШУФРИЧ наголосив, що для цього необхідно всього 226 голосів народних депутатів.

У свою чергу, член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО нагадав, що його політична сила звернулася до Генеральної прокуратури з проханням порушити кримінальну справу особисто проти Ю.ЛУЦЕНКА та вимагає від прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО відповідної реакції і відсторонення Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов’язків.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО зазначив, що під час затримання Г.КЕРНЕСА було порушено ряд законів та Кримінально-процесуальний кодекс України, згідно з яким примусовий привід на допит допускається лише у випадку неявки свідка до органу дізнання без поважних причин.

При цьому мер Харкова Михайло ДОБКІН висловив здивування, що Г.КЕРНЕСА начебто було примусово доставлено для допиту по справі наркотрафіку.

Він наголосив, що Г.КЕРНЕС останнім часом допитувався тільки по одній справі, яка стосується замаху на життя М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА та сина Г.КЕРНЕСА.

Під час прес-конференції був оприлюднений аудіозапис з розмовою двох жителів Харкова, які обговорювали вбивство трьох вищевказаних осіб.

М.ДОБКІН наголосив, що цей запис є у розпорядженні правоохоронних органів і долучений до кримінальної справи.

Водночас, за словами мера Харкова, у рамках цієї кримінальної справи вже півроку ні він, ні Г.КЕРНЕС не можуть отримати визначеного статусу. «Нам відмовляється надавати статус потерпілих… Наскільки я знаю, допит мав відбуватися саме з цієї справи», - сказав мер.

М.ДОБКІН також зазначив, що по цій кримінальній справі Г.КЕРНЕС уже допитувався “мінімум разів десять”.

Мер Харкова запевнив, що він має намір 29 липня, коли вийде з відпустки, дати свої свідчення по цій справі.

Під час прес-конференції також був продемонстрований відеозапис затримання Г.КЕРНЕСА. Зокрема, з відеозапису випливає, що невідомі особи у чорному одязі витягнули його з карети “швидкої допомоги”.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Харкові працівники міліції затримали Г.КЕРНЕСА. Мета затримання, за даними міліції, - виконання постанови слідчого у справі про замах на навмисне вбивство, яка перебуває у провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідок у згаданій справі.

При цьому в міліції відзначають, що Г.КЕРНЕС «впродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (зокрема перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях».

Старший слідчий Головного слідчого управління МВС України заявив, що сьогодні, 23 липня, Г.КЕРНЕС не з`явився на допит, призначений на 9.00, і зробив це свідомо, відмовившись одержати повістку. Слідчий також повідомив, що чекає на Г.КЕРНЕСА на допит в МВС України завтра, 24 липня, о 9.00.