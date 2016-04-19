Суд у Харкові ще на два місяці продовжив арешт Штепи

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області, відповідне рішення суд ухвалив вчора, 18 квітня.

За даними прокуратури, під час вчорашнього засідання були допитані 3 свідків з боку обвинувачення та 4 - з боку захисту. Крім того, захист заявив клопотання про допит екс-голови Донецької ОДА Сергія Тарути як свідка в режимі відеоконференції. Суд відмовив у задоволенні клопотання, оскільки адвокати не надали всі необхідні документи.

"Наступне засідання відбудеться 13 травня об 11.00. Така велика перерва пов’язана з тим, що одна з суддів йде у відпустку", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. Екс-мер Слов'янська була затримана у липні 2014 року.